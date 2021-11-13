漁人碼頭BMW起火狂燃畫面曝！ 駕駛奔逃車全毀

位於新北市的淡水漁人碼頭13日下午發生一起火燒車意外，據了解，男駕駛開著BMW轎車突然發現引擎蓋冒出白煙，下車查看沒多久，即竄出猛烈火舌，稍早，車身起火畫面曝光。

透過影片可見，當時駕駛先將轎車停靠在碼頭邊後下車，因引擎蓋不斷冒出陣陣白煙，駕駛於是打開引擎蓋確認，未料卻竄出火苗，嚇得駕駛趕緊向外求救，不到頃刻間，該輛黑色的BMW轎車已被濃濃的煙霧壟罩，時不時還噴出紅色的火焰，畫面怵目驚心。

警消獲報後趕往現場，迅速將火勢撲滅，所幸並無造成人員傷亡，起火原因仍待查。

一輛停放在淡水漁人碼頭旁的黑色BMW轎車突然火燒車，整輛車陷入火海嚇壞觀光客。(戴志揚翻攝)