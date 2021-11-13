不幸遭酒駕男撞死的陳男長期投入培育柴犬事業，被犬友暱稱為「一世柴人」。（翻攝臉書／石秀華高雄傳真）

高市警方鑑識人員在派出所鑑識酒駕撞死人的黃男汽車。（石秀華攝）

被犬友暱稱為「一世柴人」的陳姓柴犬達人，今（13）日清晨騎車搭載妻子和鄰居一對夫婦準備前往杉林溪看楓葉出遊，未料，才剛出門家門5分鐘就遇死劫！在高雄市光明路三段遭酒駕的20歲黃姓男子撞及，夫妻倆當場命喪街頭；令人不捨的是，陳男兒子報考警專，還等著放榜，父母就不幸遭酒駕男無辜撞死，陳男心痛地說，「希望法官勿讓酒駕男緩刑」。

警方調查，在翁園路開設柴犬繁殖場的53歲陳姓男子和54歲的李姓妻子，今天上午5時10分許，和兒時玩伴陳姓鄰居夫婦準備一起騎車出遊，4人剛出家門就在高市大寮區光明三路和翁園路口遇酒駕開車的20歲黃姓男子，當時騎在前方的陳男和李妻當場被黃男駕車撞及，2人連人帶車噴飛在地，雙雙不治！

當時同行出遊的陳姓鄰居夫妻立即打電話通知陳男夫妻的兒女，兒女趕到現場撫屍痛哭。鄰居陳妻形容，不幸身亡的陳男夫婦感情相當好，痛批「酒駕男真的很可惡」。

死者陳氏夫妻的兒子接受媒體採訪時，透露自己剛報考警專，還在等成績放榜，對於酒駕男沒停車直直衝撞父母機車，造成父母不幸身亡，陳男兒子說，「這樣酒駕真的很可惡，希望法官勿讓酒駕這種人不要緩刑」。