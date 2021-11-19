情侶吵架友人勸架 員警到場查獲友人藏毒。

王男從皮夾掏出身分證時，掉出吸食K他命的吸管。

新北市28歲陳姓男子其24歲趙姓女友酒後在板橋區KTV前爭吵，友人27歲王姓男子在旁勸架，因爭吵聲音太大，民眾向警方報案，板橋警分局員警到場，盤查身分時，王男從皮夾掏出身分證時，掉出吸食K他命的吸管，員警逕行搜索，從王男褲子口袋查獲K他命1包，立即逮捕帶回偵辦。

警方表示，本月3日凌晨3時許，分局獲報板橋區重慶路KTV前有民眾糾紛，員警到場時，見陳男渾身酒氣，將座車停在路中間，因陳男拒絕酒測，警方依法開單告發，並將車輛移置保管。

隨後員警盤查在場勸架的王男身分時，王男在拿證件時，不小心掉出1支留有K他命殘渣的吸管，員警立即對王男搜身，當場從褲子右邊口袋內查獲K他命1包，遂將王嫌逮捕，帶回偵訊後依毒品危害防制條例送辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！