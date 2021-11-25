其中2嫌持鐵鎚砸毀大門後，快步離開現場，犯行被監視器錄下。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方蒐證後拘提王嫌（前方者）及其手下到案，訊後移送法辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣王嫌所組暴力討債集團使用的球棒、鐵鎚等犯案工具。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名26歲王姓男子組暴力討債集團，今年6月間介入三民區一間商務旅館的經營權糾紛，教唆手下持鐵鎚逞凶砸毀旅館大門玻璃；3月間因不滿另名委託討債的債主怪罪他討債不力，憤而率手下將對方毆傷；警方蒐證後，昨（24）日拘提王男等6人到案，並將王男提報治平對象，雖檢方聲請羈押，但法官僅諭令以5萬元交保候傳！

警方調查，今年6月2日，位於三民區的商務旅館發生經營權及產權糾紛，其中一派人馬委託經營暴力討債集團的王姓男子出面，試圖以暴力介入經營權；當天王男和3名身穿帽Ｔ運動裝扮的手下前往旅館，3手下分持鐵鎚將旅館大門和牆壁裝飾玻璃砸毀，王男則在旁觀看，動手後，一行人迅速逃離現場，轄區三民一分局警方獲報展開追查。

警方查出，年僅26歲的王男平常組暴力討債集團，今年3月間幫1名18歲的林姓男子討債，事後雙方相約在中都公園，林男認為王男討債執行不力，當下出言調侃拒付酬勞，因此惹毛王男，當場率手下持球棒、安全帽和徒手狠K林男，林男事後負傷報警。

警方蒐證後，認為王男旗下的暴力討債集團，逞凶鬥狠，24日將王男等6人拘提到案，王男坦承因接受委託介入商務旅館經營權，砸大門收了對方5萬元酬勞，也坦承打傷委託討債的林男。

警方將王男提報為治平對象，全案以組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪，移送高雄地檢署，雖檢方聲請羈押王嫌，但仍法官庭審後，僅諭令以5萬元交保候傳。