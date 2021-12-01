高嘉瑜泣訴被男友毆打「不成人形」 驚恐回憶：被抓頭髮拖行 嘴巴都是血

民進黨立委高嘉瑜今天(12/1)在律師陪同下，召開記者會說明遭林姓男友施暴的始末，回想過程忍不住失聲暴哭，嘆這段期間見識到人性最黑暗的一面，由衷企盼自己是最後一個受害者，主播張齡予也發文聲援，認為高嘉瑜不只為自己、也為其他受脅迫的女生站出來討公道，非常勇敢，她曝光的施暴過程與傷勢，「光想像就難以忍受，真的很心痛、心酸、心疼、同感悲痛」，直言不分男女，都不該被暴力對待，「實在沒有辦法接受任何形式的暴力」。

張齡予除譴責施暴者，也透露身為旅館業女兒，注意到林男投宿的飯店「沒有警覺到讓人覺得不可思議」，因高嘉瑜從晚間十點多被打到天亮這段過程，「他們有目擊衝突場景，卻堪稱完全沒有作為，在我看來簡直也算幫兇」。

張齡予表示，照高嘉瑜的自述，她一開始被施暴，包包、個人物品就被丟到走廊，林男還在走廊亂踩，過程中有服務生來查看，但被林男喝斥不能幫撿東西，服務生就離開了，「天啊？！這麼明顯的暴力場景，服務生沒有幫忙報警、也沒有密切監控後續狀況，這在飯店SOP看來真的嚴重失職！」

高嘉瑜也表示，林男對她施暴後，要求服務生幫買冰敷袋、買藥等，但飯店人員似乎都沒覺得奇怪，張齡予覺得這難以開脫，「如果說衝突都發生在房內、沒有任何人發現異狀，那就算了，但你飯店人員都看到了卻沒有反應？」而高嘉瑜也表示遭控制行動2天，張齡予覺得一名房客在爆發衝突後，在房內關兩天沒出入，飯店人員卻沒有主動關心或報警，甚至還幫忙買藥，「這飯店到底有沒有教育訓練、這麼沒有警覺！？我不能接受」。

張齡予認為，即便林男是長租客，即便因為房間長期插卡及不需退房的關係，導致電腦系統無法把握其出入狀態，但就飯店業最基本的SOP，「當服務員或房務員發現或被通知，旅館房客有異狀，房客有神情沮喪、精神恍忽不定、暗自流淚、或客房一直吊掛『請勿打擾』卡及不接聽任何電話、斥責離開等各種可疑情況時，飯店除了要主動關心，也要主動通報飯店主管、警方或相關單位，巧妙的讓公權力介入！絕對不能隨便接受房客要求代為買藥，是基本常識」，就高嘉瑜的說法，飯店沒能做到這些，讓張齡予痛批：「那若這些都不懂不做，這種飯店處理，誰敢安心住啊？！」

對於飯店人員基本從業嘗試，張齡予認為：「若事證明確或有突發事件時，應立即報警處理，並主動提供警方相關證物」，但事後卻傳出不見該飯店積極配合警方調閱證據，甚至要求警方上公文再過濾，但按理無論是不是名人，飯店都不能提供客人的個資，不過警方出示證件，業者就必須要配合，「不管是什麼身分，只要目擊、聽到可疑暴力，我們每一個人都應該站出來，成為吹哨者，阻止犯罪」。

張齡予也給出建議，如果真的怕自身受到傷害或是不想惹事，至少也能打通電話，曝光恐怖行徑，打110報警或是113通報都能尋求公權力協助，「絕對不是把自己頭埋在沙子裡，騙自己沒事」，畢竟若是知道自己在一時僥倖、姑息之下，可能造成什麼樣的後果，「晚上睡得著嗎？良心過得去嗎？我是不行啦」。