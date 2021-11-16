除暴專案啟動 中市酒駕男闖路檢還撞警遭逮

台中市打擊犯罪全面總動員，16日凌晨執行路檢時，1名機車騎士酒駕拒檢，後方警戒員警見狀上前示意其停車仍不減速，撞上警戒員警倒地，波及旁邊臨停的計程車，造成員警左手擦傷，計程車左車殼車損，依法逮捕送辦。

警方實施「除暴安民專案」，針對易危害治安的場所實施密集性擴大臨檢勤務，輔以路檢方式，強力約制防範可能衍生的衝突事件，徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化治安。

台中市警第六分局於16日凌晨1時許，在西屯區市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務時，31歲鍾姓男子騎乘機車行經該路口遇警方攔檢，經員警手持指揮棒示意停車，鍾男拒檢不減速衝過。

後方警戒員警見狀上前示意其停車仍不減速，進而撞上警戒員警倒地波及旁邊臨停之計程車，造成員警左手擦傷，計程車左車殼車損，鍾嫌經實施酒測酒測值逾0.15mg／l而未達0.25mg／l，全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪移送台中地檢署偵辦。

警方強調，為穩定台中治安，已經成立除暴安民專案，自11日起連續執行5天，讓市民感受警方強力打擊犯罪掃蕩的決心，建立市民對治安的信心。

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