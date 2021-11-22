網友在爆料公社app匿名公社分享產檢遇上公公帶懷孕小三的超尷尬故事。（爆料公社原文截圖）

鄉土劇情真實上演？一名女網友分享，到醫院產檢時，竟遇上公公帶著年輕小三，也來產檢！瞬間女網友與公公尷尬到極點，更猶豫是否告訴老公。網友則搞笑大喊「么壽」、「公公好強」。

「撞見公公帶小三來產檢」，一名女網友在爆料公社app匿名公社發文，表示到醫院產檢，老公去停車，她自己先到門診報到，忽然撇見一個跟原PO差不多年紀的年輕女，挺著大肚子低頭滑手機，旁邊則站了一個灰白頭髮的男子，應該是陪她來產檢的。

接著劇情超展開，原PO仔細一看「灰白髮男」，竟然是自己的公公！而公公當場也嚇了一跳，原PO下意識小聲的喊了聲「爸」，公公尷尬點點頭。

不久原PO老公從遠處走過來，公公馬上拉著身邊那個孕婦從另一頭離開，該孕婦還邊走邊說：「老公，快叫到我了，你幹嘛？要去哪啦？」。

原PO當下腦袋無法思考，一直停機在「剛才到底撞見了什麼事？」，老公說了什麼她完全沒聽進去，只是一直猶豫要不要告訴老公，「剛才遇到公公帶著他年輕小三也來產檢」。

超八卦劇情驚呆眾多網友，紛紛回應：「妳公公很厲害哦」、「這公公有強耶」、「公公體力不錯」、「敲碗等下集」、「回家的時候口袋就飽了！（封口費）」、「多一人分家產」、「快對著肚子喊小叔好」、「跟老公說恭喜你要當哥哥了這樣再聽不懂他就是木頭最近都媳婦在發文前幾天還有媳婦看到公公被婆婆的姐妹淘騎」。