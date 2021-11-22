北市王姓男子今年9月到台北市南港區一間個人工作室尋歡，過程中拿出刀子強逼性行為，離開時還拿走擺放桌上現金，又稱自己是警察，可以隨時把賣淫越南籍女子遣返越南，被控強制性交罪，他辯稱是小姐太胖才不願意付錢，檢察官認為王男涉犯強制性交罪，且手法惡劣，起訴求刑15年。

29歲王男今年9月4日深夜12點多，打電話預約被害女子的個人按摩工作室，走出浴室時，手上就拿著一把小刀，架在越南女子的脖子上，喝令脫衣並性侵得逞。

王男離開時拿走桌上的4、5張千元紙鈔，又稱自己是「警察高官」，以逃漏稅為由要脅，隨時可以讓她被遣返，命令他不可以報警。越南女子近2點打電話報警，警方立即到王男住處逮捕到案，並從口袋起出6800元。

王男辯稱「小姐身材太豐腴」，不是他喜歡的類型，沒有性侵，身上的現金是父親給的，檢警根據醫院驗傷單，確定王男與越南女發生關係，痛批王男嚴重危害社會治安，犯後毫無悔意，一再狡辯，建請法院從重量刑。