近來街頭暴力頻傳，員警在處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械的民眾時，若就近無掩蔽物供防禦，易造成執勤受傷，新北市樹林警分局為員警添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」供各外勤單位使用，讓員警先自保，才能確實保護民眾的生命財產安全。

樹林警分局表示，街頭突發事故百百種，為降低同仁處理暴力犯罪事件的危險性，並調查員警需求意見，添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」，這些裝備方便放在巡邏車上，讓同仁在處理棘手的案件時，垂手可得做為防禦性裝備，並利用員警常訓進行狀況演練，讓同仁更多一層防護與保障。

員警實地操作後，紛紛稱讚、相當實用，並表示「安全度增！」、「帥到炸！」要是遇到歹徒持武器攻擊，也能迅速抵擋防護，並搭配辣椒水或警棍壓制。

分局長趙家輝強調，員警執勤安全是重要課題，這次配發的臂盾方便攜帶，重量不到2公斤，遇事故可迅速配戴抵擋防護，另搭配2公尺長距離的「月牙鏟」交叉使用，可拉長雙方安全距離，處置突發性攻擊狀況，能迅速防禦，有效保護員警，讓同仁安心處理各項突發案件。

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