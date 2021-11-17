八大解封首日！高雄市警方執行擴大臨檢勤務，由高雄市警察局長黃明昭親自主持勤教，並率隊至臨檢點實施檢查。穿著火辣的小姐一一排隊接受警方檢查「小黃卡」，但卻有酒客和小姐未接種疫苗。

八大行業陸續解封，高雄市警方為防堵夜間暴力事件發生，規劃「八大解封、高警圍瘋」擴大臨檢勤務，防止「全民瘋棒球」的事件延燒到高雄，警察局長黃明昭16日晚間親自主持勤教，並聯合衛生局人員展開臨檢稽查。

酒店內不少穿著火辣的小姐排隊一一接受盤查及檢查疫苗接種小黃卡，店家都相當配合警方稽查。不過，在新興分局轄區一家KTV內，查獲一名23歲的張姓小姐和22歲的曾姓男酒客，自述未施打疫苗，警方依規定抄錄資料後，函請衛生局認定裁罰。

另外，苓雅分局員警進行擴大路檢時，發現一輛小客車車上充滿毒品味，車上許姓男駕駛和汪姓女性乘客初步否認有吸毒，但後續眼看逃不過，才坦承犯行並交出一個K盤，警方將2人帶回驗尿偵辦。

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