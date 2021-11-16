北市許姓男子駕駛BMW轎車，4月29日凌晨4點行經國道1號公路南向23.9公里，圓山交流道附近，因車輛失控碰撞護欄，故障停在輔助車道跨外側路肩，但許並未擺放故障標誌，竟搭乘熱心駕駛的便車下高速公路到友人家睡覺，導致後方車輛不慎追撞，士林地檢署依公共危險罪，起訴許男。

許男駕駛BMW轎車，案發時，車輛打滑旋轉，車後碰撞內側護欄，再反彈到外側車道，整輛車停在讓其他車輛加速的輔助車道，橫跨在外側路肩無法行駛，許隨即搭乘路過民眾的車自重慶北路下車，也沒有通知道路救援，拖走事故車輛。

直到凌晨4點多，吳姓駕駛看到橫跨在車道與路肩的BMW轎車，原要往左側閃避，但因後方有一輛大卡車，不慎撞上BMW轎車，導致車輪爆胎，直到警方到場，發現BMW駕駛消失不見，立即通知BMW駕駛，並依公共危險罪送辦。

檢警根據道路交通事故報告表、現場圖、監視器錄影畫面，認許男自撞後確實未採取安全措施，足以致生往來之危險，依法提起公訴。