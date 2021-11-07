7日下午4點、高雄市林園區工業二路旁的芭蕉園火警驚見一具男性焦屍，消防局派人車趕往滅火後交由警方接手調查，證實死者為90歲張姓男子，初步排除他殺嫌疑，詳細原因需等檢察官率法醫相驗後釐清死因。

據了解，張男就住在芭蕉園前方，平日都會巡視芭蕉樹，整地焚燒樹葉，今天下午3點多才離家，4點多就傳出火警。警消獲報趕往現場，火警於傍晚5點多撲滅，消防人員現場搜索時，驚見一具焦屍，經聯繫家屬指認，確實就是張男本人。

員警現場鑑識後，已初步排除他殺嫌疑，詳細原因需等檢察官率法醫相驗後釐清死因。