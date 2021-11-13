澎湃新聞13日報導，安徽亳州市蒙城縣一消防員12日上午，為救輕生女子失足與她其一同墜樓。12日晚，當地警方通報稱，跳樓女子經搶救無效死亡。13日，安徽省消防救援總隊證實，該名消防員也不幸犧牲。同日，亳州消防通報犧牲消防員情況稱，亳州市消防救援支隊消防員陳建軍為營救跳樓輕生女子不幸墜落，後經搶救無效壯烈犧牲，年僅24歲。

陳建軍，男，漢族，安徽淮南人，1997年7月出生，中共預備黨員，2014年9月入伍，生前系亳州市消防救援支隊蒙城縣大隊齊山路消防救援站消防員，參加各類滅火救援戰鬥1300餘次，疏散營救群眾百餘人。

大陸極目新聞報導，13日上午，事發商貿城附近目擊者表示，輕生女子年紀在50歲左右，她在12日早上七八點鐘就上了樓頂，在上面待了幾個小時，但因為樓頂有不少工人在幹活，大家都沒意識到這名女子有輕生念頭，還以為她只是幹活的工人，「消防和警方接到報警後第一時間就趕到了現場，與該名女子在樓頂僵持了個把小時，在此過程中這名女子全程都沒有回話。」

極目新聞報導，目擊者說，救援現場鋪了安全氣墊，消防員身上也繫了安全繩，但因為那名女子不停地在樓頂跑動，安全氣墊來不及鋪到位，不知道她要在哪個位置跳下來。「救人的消防員年紀20多歲，從樓頂墜落時面部著地，傷勢很重。」

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