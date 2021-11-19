監委蘇麗瓊、王麗珍今說，台南市政府勞工局前科員仲南萍利用承辦勞工退休準備金職務之便，變造事業單位負責人的身分證，並偽造相關文件、印鑑，勾串共犯招攬人頭勞工，向台灣銀行詐領勞工退休準備金，而台南市勞工局未能確實審核，須負擔鉅額連帶賠償款項共3339萬餘元；監察院通過糾正台南市政府勞工局。

監委表示，仲南萍利用承辦勞工退休準備金職務之便，變造事業單位負責人之身分證，並偽造「勞工退休準備金監督委員會相關資料變更申請書」、「勞工退休準備金監督委員會會議紀錄」、「勞工退休準備金監督委員會委員職員名冊」等文件及「相關印鑑」，勾串林明亮招攬人頭勞工，向台灣銀行詐領勞工退休準備金。

監委指出，勞工局審核人員並未確實核對申請人身分，相關文件是仲南萍變造偽造的，竟然同意核備；又部分事業單位已廢止或撤銷多年，勞工局也疏於上網查證，覆核流於形式，導致事業單位勞工退休準備金遭詐領，台南市政府勞工局須負擔鉅額連帶賠償款項共3339萬餘元，財務違失情節重大。

另外，監委提到，本案事發後，勞工局已有改善機制，訂定「滾動式風險檢討表之控制重點」，不過，根據台南市勞工局在2018至2020年度內部稽查暨機關政風稽核報告，連續3年抽查結果，發現仍有缺失，如資料不齊全仍予審核通過，控管制度落實不足，應予檢討。