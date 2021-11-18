桃園消防四大隊車禍救援訓練提升消防員專業技能。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊，18日於大溪區新公廢車回收廠辦理「車禍救援訓練」，救災人員熟悉並運用各項器材，提升專業救助技能，並設計實車人員受困之情境演練，增加訓練臨場感。

現場情境模擬車輛因高速撞擊導致車體翻覆不穩定，車門變形無法開啟，駕駛意識不清；另一組情境為車輛正面撞擊，導致車頭擠壓潰縮，患者雙腳因擠壓而夾困於駕駛座，意識清楚不停喊痛，兩項操作皆考驗現場救災及救護人員相互搭配，運用現有救助器材，在黃金救援時間內，迅速、安全將受困患者救出。

第四大隊大隊長郭百倫表示，大溪區圳頂分隊轄內有國道3號高速公路及台66線快速道路，車流量大、車輛行駛速度快，常見連環追撞、擠壓式、翻覆式等複雜的車禍型態。救援時間分秒必爭，唯有透過不斷的訓練，方能在車禍現場迅速確實的因應各種狀況，保護人民生命財產安全。另外本次特別感謝新公廢車回收廠提供訓練用場地及車輛，給予消防人員良好的訓練環境。