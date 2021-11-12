高姓男子多日未與母親連繫，高母情急之下12日上午會同警方至鼓山區租屋處查訪，確認按電鈴無人回應後由鎖匠協助開門。入內查看後，發現浴室門推不開，破門驚見高男與女友已雙雙陳屍在內，死亡多時。

據了解，44歲高男與41歲楊姓女友在鼓山區租屋多年，近日高男失聯，母親一直聯繫不上，擔心之餘才報請警方協助。

警方在命案現場發現，浴室門窗都刻意用膠帶封死，留有燒炭痕跡。從屍體表徵來看，兩人已死亡多天，確切死因及有無外力介入，仍待檢警鑑識調查。