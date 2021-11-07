桃園市中壢區在地公民團體，預計將於11月21日號召民眾以貪食蛇機車隊方式遊行中壢區，藉此宣傳四大公投反萊豬及保護藻礁的理念。發起人為信義里長邱仁德，也是成功罷免前議員王浩宇的重要人物，隨著公投腳步逼近，他希望再次喚起民眾公民自覺，關心社會重要議題。

邱仁德表示，過去在宣傳罷免王浩宇時期，利用貪食蛇機車隊的方式在街頭巷尾做宣傳，得到許多民眾的目光，發現這樣的效果比過去只用宣傳車方式來的更好，尤其參與的志工很多都是年輕人站出來，也發現年輕世代參與公民議題的態度，這次針對四大公投，尤其是反萊豬與保護藻礁，已經被政府操弄成為藍綠對決態勢，但他希望跳脫藍綠訴求以人、以自然環境為主，反對吃含萊克多巴胺的豬肉及保護大自然。

他也說，因為這次公投是單一選舉，而台灣的公民教育不是那麼徹底，擔憂厭惡藍綠對決的民眾不願站出來投票，對於公投會比較冷漠，所以集結過去罷王時期的志工伙伴宣傳，希望大家要關心與生活息息相關的公民議題，並在公投當天站出來踴躍投票，更希望政府要重視人民的聲音，在公投結束後依照結果調整政策的方向。

邱仁德表示，這次的公投宣傳車隊預計將在11月21日上午9點半在中壢市區集結出發，也會向中壢警分局申請合法路權，目標號召50至80輛機車參與，目前報名狀況也相當踴躍。