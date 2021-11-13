決戰1218！公投第18案「反萊豬公投」意見發表會

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第4場「珍愛藻礁案」正方代表台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政出席。（姚志平攝）

110年全國性公民投票案意見發表會13日在華視舉行，第4場「珍愛藻礁案」反方代表經濟部長王美花出席。（姚志平攝）

「珍愛藻礁」公投案意見發表會正方代表人為陳憲政。(圖/擷自直播畫面)

「珍愛藻礁」公投案意見發表會，反方代表人為經濟部長王美花。(圖/擷自直播畫面)

重啟核四等4項公投年底投票，中央選舉委員會今(13日)舉辦首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，將在下午1點至晚間7點30分於華視直播，並同步於中選會網站直播。其中「珍愛藻礁」公投案意見發表會於1830時至1930時舉行，正方代表人為陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。《中時新聞網》透過直播，為讀者呈現最新「戰況」。

「珍愛藻礁」公投案意見發表會，正方代表人為陳憲政表示，第三天然氣接收站，到底適不適合蓋在大潭？選址過程中，贊成開發方認為沒有保育價值，但反對開發卻認為生態很好。設址有無替代方案？反對開發學者認為風浪很大，不適合蓋天然氣接收站。

陳憲政說，環評當時有明確提到，港灣開發對生態有重大影響，但政府認為不會造成任何藻礁生態影響。陳憲政說，台灣自稱海洋立國，但對於周遭海洋卻沒有論述。北移20公尺的判斷標準，開發單位都沒說。目前經濟部的方案，有同樣問題。專家認為，會影響生態系，經濟部卻沒說明。

他強調，三接站評估報告未充分公開，藻礁議題非常廣泛，這些議題，可能影響100年後的台灣。設址問題很複雜，期待資訊充分公開。未依照法定程序，會被認為非法程序。大潭藻礁的環評大會變成投票大會，政治介入專業審查。

陳憲政指出，程序沒有落實，最後環評用表決強行通過，讓實質專業審查崩潰。不遵守法定程序，無法凝聚全民共識，增加更多內耗。陳憲政呼籲，希望台灣民主法治都能完整交給下一代。

支持藻礁保育的陳憲政在第二階段進一步說，氣候變遷會帶來極端氣候，是正在阿發生的事實，政府面對氣候變遷議題上，海岸管理法，野生動物保育法，文化資產保護法，都沒被落石。

海岸管理法是為了維護海岸零損失，確定海岸永續發展。但實際上因為不當開發，天然海岸線稀少，8成已經水泥化， 造成惡性循環。

陳憲政表示，文化資產保存發包含維護自然地景，大潭藻礁是紅色海岸，已經有7600年歷史，有許多保育類生命，還有國際認證瀕危物種。我們申請5年，政府都沒開啟審議。雖然有這麼多法，但面臨開發後，卻選擇犧牲環境。

2050年淨零探排是國際趨勢，政府卻想要開發更多天然氣接收站，還有規劃6接站，拼命蓋石化設備，天然氣是剛好就好，甚至逐年降低。中油蓋接收站，過30年之後，會降低使用率。

最後，下一代會呼吸到什麼空氣？會喝到什麼水？極端氣候要如何安全生存？我們面臨落實法律，期待公開完整資訊哩，得出公平結論。過去藻礁因為政治力介入，沒有落實程序，以至於許可開發，現在獲得重新審視機會，希望可以抉擇最好決定。

至於全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案「重啟核四」主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案「反萊豬」主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案「公投綁大選」主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案「珍愛藻礁」主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）