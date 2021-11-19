國民黨主席朱立倫晚間與20多位「青年民主戰隊」成員，赴西門町商圈公投街講。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫晚間與20多位「青年民主戰隊」成員，赴西門町商圈公投街講。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫晚間與20多位「青年民主戰隊」成員，赴西門町商圈公投街講。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫晚間與20多位「青年民主戰隊」成員，赴西門町商圈公投街講。朱立倫親自站上街頭肥皂箱與青年共同喊出「公投綁大選、方便又省錢」，執政黨不該造成年輕人多花生活費返鄉的困擾，應該與年輕人站在一起。

朱立倫歷數公投議題，「瘦肉精長期以來普遍禁用，反萊豬才能保食安護健康」、「藻礁是老天爺給的寶貝，要全力保護地球」、「用綠電很好，但台灣如果電力不足，許多商店沒辦法營業」。

青年民主戰隊也在西門町做隨機街訪民調，隨機訪問過百位年輕人對萊豬的看法，有90多位表示抗拒；另一組訪員詢問50多位青年，則是全體支持公投綁大選，參與街講的戰隊成員呼籲年輕人，1218一定要站出來守護台灣人的健康跟民主。

現場有年輕媽媽抱著1歲小孩站上肥皂箱，大力宣講為了小孩必須拒絕萊豬。2位年輕的女性上班族指出，人民想要在西門町安心吃滷肉飯，就要站出來反萊豬，萊劑在體內累積十餘年的影響很大，千萬不可忽視。

大學生在街講時批評，「民進黨在立法院有壓倒性優勢，只管黨意不管民意，只有捍衛公投，才能用直接民主來制衡執政黨」、「上班族每天省餐費，才能存返鄉交通費，一定要公投綁大選」。

革實院長、立法委員林奕華指出，肩負引領青年世代民意的「青年民主戰隊」也剛成立台中分隊，已將戰隊總人數擴充到30人，本週分別在西門町、台中太原夜市、總站夜市舉辦宣講，要驅動青年捍衛民主權利，對蠻橫的執政黨迎頭痛擊。