國民黨主席朱立倫（中）上午到台南宣講公投及慶祝127周年黨慶。（曹婷婷攝）

國民黨主席朱立倫今天上午到台南出席國民黨建黨127周年活動及宣講公投4個同意，針對農委會主委陳吉仲指萊克多巴胺好比健康食品，朱立倫痛批是荒謬邏輯，「這是在講什麼肖話，照他的邏輯，小孩吸毒也說是健康食品？」

朱立倫抨擊，為了拚公投騙選票，一個農委會主委居然說出這種話，他說，照陳吉仲的說法，難道吸毒也可以說是健康食品？這是什麼荒謬理論？他說，既然這樣，蔡英文跟蘇貞昌應該站出來，乾脆宣布全台養豬的人都可使用萊克多巴胺這種「健康食品」，「民進黨敢宣布嗎？這實在是不負責任的政府。」

他說，以民進黨這種邏輯，應該趕快開放台灣的豬都吃萊克多巴胺。他強調，全世界160幾個國家都禁止萊克多巴胺，民進黨居然還用這種荒謬理論騙國人？他重申，民眾健康是最重要的，不要製造錯誤訊息，用荒謬理論騙人民。

朱立倫針對連日治安事件造成民眾驚恐、痛心，批評民進黨及縣市首長每天都在拚政治，忘了治安是最重要的，呼籲縣市首長回歸市政。

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