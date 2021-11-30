國民黨主席朱立倫30日出席「1218場 公投全台宣講」台北場活動。（范揚光攝）

國民黨主席朱立倫上午到台北市吳興商圈進行四大公投街講。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫上午到台北市吳興商圈進行四大公投街講。（趙婉淳攝）

徐旭東憂台灣逢中必反 朱立倫：政府若無法保護台商非常不負責任

遠東集團旗下紡織、水泥等事業在大陸遭重罰20億，集團董事長徐旭東投書媒體，表達對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮，並提到，近幾年來，台灣「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象，令人憂心。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，一個政府如果保護不了台商，只會用反中、抗中，製造台商的困擾，非常不負責任。

徐旭東投書媒體提及，某些輿論讓台灣企業到大陸發展投資彷彿帶有一種罪惡感，其實大可不必，台灣產業不必就此置身於世界潮流之外，應對大陸市場有合理的認識和判斷，不該讓意識形態掛帥，凌駕一切；希望兩岸關係「維持現狀」，他「一向反對台獨」。

朱立倫上午到台北市吳興商圈進行四大公投街講，對於徐旭東擔心兩岸關係影響企業投資，朱說，政府若讓自己的小孩、企業無法受到保護，而每天只會喊殺喊打，又沒有辦法創造好的投資環境，這樣的政府非常不負責任。

朱立倫說，我們對大陸的貿易依存度不斷提升，貿易順差金額不斷擴大，民進黨政府無能去解決這問題，又保護不了台商，只會用反中、抗中，製造台商的困擾，他認為，民進黨至少要溝通，替台商解決一些問題，保護台商在各地的投資。

媒體詢問，朱立倫臉書談到金馬獎，但未提最佳紀錄片「時代革命」引發議論，朱說，他的臉書貼文是要紀念導演李行，因為過去擔任新北市長和李行有多次合辦活動，所以連紀念李行金馬獎的發文，都要被泛政治化，「台灣意識形態到可以了啊！」；對於一篇紀念李行的文章，被用這樣的意識形態攻擊，這也是民進黨才幹得出來的。