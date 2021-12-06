宜蘭縣政府為守護長者視力健康，持續結合善心捐款與民間資源，至今已有2.5萬名長者獲配免費老花眼鏡，今天（6日）在「銀光未來創新協會」創辦人朱立倫的媒合促成下，宜蘭縣再獲7000付眼鏡，縣府會將服務延伸到長照機構及資源不足地區，讓長者獲得最便利的配鏡服務。

朱立倫表示，宜蘭縣長者配免費老花眼鏡在全國名列前茅，要讓長者配鏡，不只需要各界出錢出力，還要政府幫忙，縣長林姿妙「比大家還雞婆」，還拜託長者們來配眼鏡，也希望社會能持續關注長者的健康。

林姿妙說，宜蘭縣45萬餘人有18％長者，他們為國家、社會、家庭打拚，後半生就是要過得健康、快樂，縣府非常重視免費老花眼鏡政策，能讓長者走路更安全，縣府會營造高齡友善環境，也希望透過免費老花眼鏡讓長者們看見美麗新「視」界。

衛生局指出，經調查長者配鏡情形發現，宜蘭縣入住長照機構的長者約有2000餘位，因行動不便無法外出配鏡，因此明年將持續結合中華民國驗光師全國聯合會等民間單位，共同協力合作，進入長照機構，直接為長者驗光及配鏡，也會深入偏遠鄉鎮提供服務。