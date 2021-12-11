每逢年底至隔年春節，往往是大陸市場炒作貴州茅台酒的時期。由於茅台在市場上的價差誘人，2021年仍是吸引不少黃牛與炒家前往貴陽搶酒，有些人甚至是不遠千里由北京、上海搭機前來。

時代財經報導，年底「搶茅台」仿佛成為大陸熱門活動，近期貴陽的商超平台釋出不少價格堪稱平價的貴州茅台，除了吸引當地黃牛與炒家，北京、上海的一些大玩家也飛往貴州，加入這場茅台酒的爭奪戰。一名炒家戲稱：「現在的貴陽就是當年的舊金山，吸引無數冒險家坐著飛機去淘金。」

譬如，最近新一輪茅台酒的搶購活動在貴陽三大超市：貴州星力、貴州合力和華聯進行，只要消費者購物或是儲值滿一定金額，就可以獲得購買每瓶1499元飛天茅台的機會。在平價茅台酒的吸引下，只要轉手賣出，每瓶就可有人民幣（下同）數百元到上千元以上的價差收入。有炒家表示，相比去天貓、京東原價搶茅台，這些商超平台買到酒的成功機率要高出許多。

報導指出，在這三大超市買1.5萬元的購物卡，就有資格買6瓶茅台酒。有些炒家老早就找遍親朋好友，讓他們各自註冊合力、星力的帳號後，借給自己買酒。除了找熟人註冊帳號之外，還有不少人找當地人購買帳號，目前行情是一個帳號300元，如果手裡的帳號多，在貴州每天甚至可以買到幾十萬元的酒。

還有的炒家因為分身乏術，或是為了擴大搶酒效率，還會雇人為其跑腿。譬如，近日遵義茅台機場進行7天的茅台酒銷售活動，凡是乘坐廈門航空由茅台機場直達福州的旅客，可憑當日登機證及身份證購買1499元的飛天茅台酒2瓶。

這一方案很快就被人盯上，某江蘇勞務公司負責人透露，公司每天會安排各地人員乘坐飛機往返於推出購酒活動的機場，如果抽到簽，這些人就有資格購買2瓶飛天茅台酒。炒家透過免費提供往返機票買酒後，再支付給雇用人員150元的「辛苦費」，眾人皆大歡喜。可說為了搶酒，炒家們可說花招百出。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障