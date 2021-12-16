台北市房價高、賣方惜售、供給缺貨，台北市房屋交易量，可能成為今年六都中唯一量縮的城市。台北市房仲公會理事長郭子立16日指出，今年台北市交易量預估僅約3萬棟、恐成為六都唯一負成長，明年資金、利率、通膨、政策與營建成本將是房市的五大變數，政府打炒房力道若再加重，將是影響明年房市交易量的關鍵。

台北市房仲公會16日舉辦年終記者會，郭子立指出，今年全台房市持續轉強，預估將創下34.5萬棟的七年來新高，不過台北市在這一波房市復甦中腳步較慢，房價居高不下、購屋族脫北外移固然是主要因素，不過經過前一波買氣強勁掃貨，不少房仲店待售物件缺貨嚴重，這三個月來待售庫存甚至只有不到一半，加很多買方上用實價行情出價幾乎買不到房子，「價格居高不下、供給緊縮」，使台北市房屋交易量，遠不如其他都會區大幅成長。

據台北市房仲公會推估，今年六都中台北市買賣移轉棟數約年減1.5%，其他直轄市中以台南、高雄年成長約15%最高。與2016年房市波段低點相較，台北市交易量僅增加43%，遠不如台南、新北有增加六成的水準，與2013年前波房市高點相較，台北市交易量僅約當時的78%水準，而台南、高雄今年交易量均已超越上波高峰水準。

郭子立表示，儘管今年台北市房屋交易量微幅衰減，但仍保持整年度3萬棟以上的規模，在房仲公司會員家數上持續成長，達到839家，創下近年來的新高紀錄，不少會員公司業績或是個人業績都有創歷史紀錄的表現。

郭子立表示，明年成屋市場可能呈現出「價穩量穩」的格局，資金、利率、通膨、打炒房政策及營建成本上漲等，將是明年房市的五大變數，由於內政部將加重力道打擊預售屋炒作，資金可能會轉向成屋市場。