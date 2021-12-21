資金潮、低利環境帶動下，2021年房市交易市況熱絡，永慶房產集團業務總經理葉凌棋提出，影響2022年房市有三大變數，包括貨幣緊縮、房市政策、市場超額供給，在政府打炒房下重手下，將改變市場對房價上漲的預期，房價漲勢將趨緩。

葉凌棋說，市場普遍預期明年經濟穩定復甦，但全球通膨壓力恐加速貨幣緊縮、啟動升息時程，會讓全球金融市場有大幅震盪風險，連帶影響房市表現。此外，為避免房市失控，中央、地方政府齊力打炒房，中央各部會從金管會專案金檢、央行限貸以及內政部禁止預售換約、祭出私法人購置住宅許可制以及建立檢舉獎金制度等，而各縣市政府積極研議囤房稅，政府積極打擊投機炒作，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現。

此外，全台2021年前10月使照量較去年同期成長11%，持續維持高檔，顯示目前市場供給量不小，葉凌棋推估2021年全台全年建照量約16.5萬戶，恐創27年來新高，未來二至三年市場將出現超額供給，賣壓仍重。因此，貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給將是影響2022年房市三大變數。

葉凌棋指出，政府「打炒房」不「打房」的目標相當明確，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。

葉凌棋說明，國內經濟穩定復甦，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數，買氣難有爆發性擴量，預期2022房市呈「量平價緩漲」格局，全年交易量估34.5-35.5萬棟之間，較2021年持平或小增3%。