六福客棧危老改建有最新進度！六福旅遊集團（2705）副董事長暨六福開發建設董事長賴振融，今（27）日與華熊營造董事長稻豊彥完成簽約，以營建管理方式承攬，預估投入總價約19.24億元，委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造市場第一家「六福酒店式商辦大樓」，預計明（2022）年Q2動工，估2026年完工。

賴振融表示，六福集團與華熊營造合作，希望借重其台北101、新光摩天大樓的高規格營造實力，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，共同打造以人為本，環境永續的「A+酒店式商辦大樓」，目標成為台北市松江南京商圈核心指標商辦。

目前台北市內商辦嚴重缺貨，辦公室空置率僅1.74％，為歷年新低，松江南京商圈商辦大樓空租率亦不到2％。六福酒店式商辦為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪。市場人士據此推估，六福酒店式商辦總體開發利益逾80億元。

賴振融表示，因應全球ESG浪潮，六福酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，不僅兼顧員工健康及永續建築，更強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供強調以人為本的精緻服務體驗，並因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

經疫情洗禮後，居家辦公和遠端會議成為新常態，六福酒店式商辦大樓內規畫有不同規格的多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，供房客靈活運用。同時大樓內亦將設置五星飯店主廚駐點的餐廳，並依客戶需求設計客製化菜單。除此，大樓內並會有健身房、休閒娛樂中心等。，賴振融表示，大樓並將健康概念融入建築設計中，具自然採光、綠建築、植物造景等特色，以增強建築使用者與自然環境的聯通性。

華熊營造董事長稻豊彥表示：「六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，更呼應全球環保減碳綠色理念，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景，兼具安全、環保的永續精神，將為全台商辦寫下嶄新里程碑。」