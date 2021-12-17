柯文哲笑說，燈節歷經疫情考驗終於登場，別具意義，希望能為民眾帶來療癒與新希望，同時帶動地方發展，也呼籲尚未施打第3劑疫苗的民眾，時間到了就快點去打，保護他人也保護自己。（北市府提供）

2021台北燈節「七彩八寶新世界」今揭幕，將連續10天至26日上演精彩燈秀，今年主燈落腳在萬華車站前廣場，台北市長柯文哲也到場點亮史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，現場吸引破千人頂著寒風觀賞主燈秀，雖然今年人潮不如往年爆滿，但不減現場熱情。

台北燈節今年主燈「NEW」高達6米、重達100公斤，名字以牛為諧音，代表對新年新希望的祈求，今天長達3分鐘的主燈秀由柯文哲親自點亮，隨後七彩光束照亮夜晚，絢麗無比，「NEW」也用舞蹈向世界祈福，祈求來年能平安順利，精彩生動的畫面也讓現場民眾目不轉睛。

柯文哲笑說，燈節歷經疫情考驗終於登場，別具意義，希望能為民眾帶來療癒與新希望，同時帶動地方發展，今年活動也特別採線上線下混合式辦理，是未來活動舉辦趨勢。他也呼籲尚未施打第3劑疫苗的民眾，時間到了就快點去打，保護他人也保護自己。

燈節開幕當晚，由金曲歌后魏如萱與曾獲葛萊美獎的音樂家司馬傑打頭陣，2位天王天后以動人歌聲與組曲為活動暖身；壓軸則由搖滾天王伍佰＆China Blue，嗨唱多首樂迷最愛的歌曲，現場民眾尖叫聲不斷，將現場氣氛炒到最熱，為開幕活動畫下完美句點。

北市觀傳局指出，今年的燈節分為七彩燈區、八寶燈區以及新世界燈區，七彩燈區主打艋舺的現代與潮流，位於艋舺大道停車大樓的七彩光雕秀為本區一大亮點，為影像藝術家運用「蒙太奇」手法，演繹艋舺的信仰與潮流，展期間的下午4時到9時都有不同活動。

觀傳局表示，配合防疫，燈節主燈區及親子區設有管制區，區域內人數並無限制，民眾進場將採實聯制，除可用台北通APP掃QR Code外，特別新增綁定台北通的悠遊卡可快速進場，歡迎民眾儘速加入台北通會員並完成悠遊卡綁定。