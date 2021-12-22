美國前總統川普19日在德州的造勢活動上證實已經打了新冠加強針，結果引來台下支持者一片噓聲。

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR — No Spin News (@NoSpinNews) December 20, 2021

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國前總統川普的「歷史之旅」（The History Tour）造勢活動19日來到德州達拉斯，活動上他被前福斯新聞主持人歐萊利（Bill O'Reilly）問及新冠疫苗的接種狀況。

歐萊利對群眾表示，「總統和我都已經打過疫苗」，他講完這句話時引起現場群眾一陣嘲弄聲，接著他詢問川普是否已經打過新冠加強針，川普回應「是的」，歐萊利也表示「我也打了」，兩人的回答引起台下群眾更多噓聲。

川普見狀後馬上揮手阻止群眾：「別！別！別！別！別！」

川普9月才表示，自己可能不會接種加強針，「我感覺我的狀態很好」，「我不反對它，但可能不適合我。」

報導指出，雖然川普反對拜登政府強制民眾接種新冠疫苗，不過長久以來他都認為在他執政期間開發出疫苗是他的功勞，當天的訪談中他也不斷強調這點，但同一時間，川普又拒絕敦促支持者接種疫苗。

在談到自己已經接種加強針之前，川普也呼籲支持者，應該一同將疫苗研發成功視為自己的功勞。

川普說：「看，我們做了歷史性的事，我們拯救了全球千萬條性命，我們一起，我們所有人－不是我，我們研發出疫苗，3支疫苗，以及非常棒的療法。」

他不斷呼籲支持者要居功，「不要讓他們搶走功勞。」

他也強調，如果民眾不想打疫苗，也不應該被強迫施打，但應該要為研發出疫苗居功。