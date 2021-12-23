員林市公所明晚將舉辦平安夜晚會，今晚員林鐵路穀倉旁9公尺高的聖誕樹和周邊燈飾搶先試燈，吸引許多民眾駐足欣賞。（謝瓊雲攝）

員林市公所明晚將舉辦平安夜晚會，今晚員林鐵路穀倉旁9公尺高的聖誕樹和周邊燈飾搶先試燈，吸引許多民眾駐足欣賞。（謝瓊雲攝）

員林市公所明晚將舉辦平安夜晚會，今晚員林鐵路穀倉旁9公尺高的聖誕樹和周邊燈飾搶先試燈，吸引許多民眾駐足欣賞。（謝瓊雲攝）

員林鐵路穀倉光雕今晚試燈 平安夜耶誕晚會亮相

員林市公所與在地教會攜手舉辦「員林平安YA」耶誕晚會活動，將於24日晚間熱鬧登場，今年活動特別選在全國唯二的鐵路穀倉旁綠地公園舉辦，23日晚間試燈，9公尺高的耶誕樹亮起，璀璨燈光秀吸引不少民眾駐足欣賞，也有不少小朋友晚餐後跟著家長前來拍照打卡，對璀璨燈光與光雕秀發出聲聲讚嘆。

員林市長游振雄說，一年一度的聖誕節即將到來，又到了大街小巷響徹「叮叮噹」歌聲的季節，街頭到處瀰漫著濃厚的浪漫氣氛，為揮別疫情的陰霾，公所今年和在地教會攜手舉辦「員林平安YA」，歡迎市民朋友和家人、朋友們，歡聚一堂同樂，一起迎接新的一年，更希望傳遞給與會民眾歡樂又溫馨的佳節氛圍，盼來年都能更好。

公所指出，晚會活動將有員林國小管弦樂團現場演走，拉開晚會序幕，要讓所有參與民眾徜徉在優美樂音中，還有陸爸爸說演故事劇場團隊帶來溫馨親子劇場，及在地教會帶來猜猜樂、詩歌演唱及舞蹈等表演。

游振雄說，這次平安夜活動特別選在全國唯二的鐵路穀倉旁舉辦，除讓市民朋友及各地遊客，感受不一樣的歷史建築之美外，也象徵公所活化鐵路穀倉、為員林帶來新變化的決心。

今年耶誕燈區自24日起持續到明年1月16日，每晚18時至22時皆會開燈，歡迎全家大小一同來拍照打卡，市公所除聖誕夜活動外，將規劃元旦藤山健行、迎新春送春聯，以及明年1月30日至2月15日期間登場的2022員林燈會等一系列活動，要讓所有人從年底歡慶到明年。

公所指出，明晚平安夜的點燈儀式上，還有分送耶誕糖果，並有市區踩街活動，活動現場除準備有限量免費暖心飲品，及薑餅糖果等聖誕糕點，提供參與民眾回家享用外，9公尺聖誕樹旁的拍照背板及精心布置聖誕燈飾都是打卡亮點，歡迎市民朋友踴躍攜伴前來同樂，看表演、吃點心、拍美照，歡度美好平安夜時光。