遠東集團董事長徐旭東投書媒體，憂心台灣「逢中必反」的現象愈加擴大，國民黨主席朱立倫批評，若政府無法保護台商，是不負責任的政府，遭桃園市長鄭文燦反批，不罵中國罵自己的政府，是角色錯亂。對此，國民黨文傳會副主委陳偉杰說，鄭文燦只會藉機抹紅國民黨而無能保護台商，凸顯民進黨處理兩岸關係的能力薄弱。

陳偉杰強調，朱立倫在保障台商在大陸發展的立場上，早已清楚表達「守法、公平、溝通」三點原則，鄭文燦號稱是民進黨內的「知中派」，但遇到兩岸問題顧左右而言他、只會藉機對國民黨「抹紅」而無能處理兩岸實際問題、保護台商，再度凸顯了民進黨處理兩岸關係的能力薄弱，在兩岸事務中「沒有角色」。

陳偉杰痛批，民進黨只會呼喊「抗中保台」的口號，實質無法有效保障台海穩定與台商安全，早就遭到台商與區域各方看破手腳。

陳偉杰指出，近期中國大陸局勢變化迅速，國民黨當然有義務以民間角度協助當地台商，適應日新月異的投資環境並保障其權益，其中便包含著配合當地的法令。

陳偉杰說，同時國民黨也積極扮演溝通、協商的協助角色，要求當地政府須要公平對待台商，以便在發生糾紛時可以介入提供實質協助。民進黨若只用完全對抗的思維處理兩岸關係，不體察台商在對岸的實際處境，完全無助於保障台人與台商權益。