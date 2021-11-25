民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘今日於黨團記者會表示，歐盟跟泰國就是因為不按照國際標準走，因此貿易遭到美國報復性制裁，若萊牛都能吃，為何萊豬不能進口到台灣？

蔡易餘指出，林麗蟬昨日說出真心話「國民黨明知提出反萊豬公投，會讓台灣艱難，仍要動員全國通過」。這代表國民黨也很清楚，萊豬公投會影響台灣國際關係。

蔡易餘說，國民黨國際部副主任黃裕鈞日前也脫口「國民黨當然知道，不開放萊豬會影響台美經貿談判」，事實上國民黨內稍有了解國際情勢及貿易的人，會害了台灣，但國民黨卻仍執意要這麼做。

蔡易餘表示，從國民黨主席朱立倫起到全黨上下都很清楚，反萊豬公投會害了台灣，卻仍要這麼做。代表國民黨只想迎合中國，不讓台灣跟美國走在一起。

蔡易餘指出，美國所公布的國家貿易報告中所指的外國貿易障礙，包括台灣牛豬分離政策，沒訂定最大容許值，美國將持續要求依照科學標準走，在科學標準下，大家要公平貿易。歐盟就是因為不照走，遭美國貿易報復，泰國也是因此被取消最惠國待遇。

蔡易餘說，若萊豬公投通過，未來將成台美貿易障礙及加入國際組織的困境。經濟部長王美花昨日指出，去年台灣出口貿易達9.7兆台幣，但國內總稅收是2.3兆台幣，貿易對台灣非常重要，大家都要照相同國際規則走。

劉世芳表示，台灣長期來是貿易發展國家，經得起貿易制裁或報復嗎？歐盟每年要付出1億美元的經濟貿易報復代價，泰國被取消最惠國待遇後，每年損失約240億台幣。萊豬是食安問題，但台灣支持科學認證，9年來每個人都能吃萊牛，為何不能讓萊豬進口到台灣？