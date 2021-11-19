「反萊豬、護藻礁」，由民間團體發起的2021「秋鬥行腳」，19日早上8點集結於台南市官田區省道台1線旁隆田酒廠前，在十多名在地民眾支持下，高喊「反獨裁、護民主、拚公投，1218人民作主」口號後出發，預計下午4點半抵達新營火車站。

今日的行腳很特別，一群台南藝術大學學生也穿上護藻礁的衣服跟在秋鬥行腳團後方。每天陪伴行腳團在台南苦行的台南藝術大學老師吳永毅表示，這群選修社運記錄學的學生關心藻礁議題，也藉此機會記錄社會運動，看民眾如何表達不同的觀點。

秋鬥總指揮林子文說，13日從屏東出發以來，受到許多民眾鼓勵，常有貨車、卡車司機停下車來給他們加油打氣，也有路旁民眾因理念不同與行腳隊伍產生小小衝突，但也顯示民眾很關心這些議題。

林子文說，此次行腳聚焦反萊豬、護藻礁兩項公投議題，藻礁是非常美麗珍貴的生態，是台灣可以留給後代子孫的觀光與生態資源，現在政府是用大內宣方式給部分訊息，例如為了電力要犧牲藻礁，讓民眾陷入二元對立矛盾，他們希望以公開的辯論，讓民眾知道利弊，才有辦法做決定。

到場支援的官田區陳姓民眾也表示，現在的政府顛三倒四，以前堅持的，執政後又以不同理由反對，民眾反對萊豬進口，卻被汙名化反美。林子文說，為了自己健康，留給子孫後代好的生態環境，希望民眾1218為了自己的權力站出來投票。