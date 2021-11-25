面對12月18日舉行的四項公投案，蔡英文總統今日上午前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察，蔡總統表示，三接沒有蓋在藻礁上，而接收站外推距離長，藻礁確實是永存。對此，民眾黨立委張其祿批評，民進黨又是把迴力鏢射回來，完全沒有把藻礁永存跟再生能源發展說明清楚，只會藉由政治動員與集結行政資源宣傳公投立場，前後矛盾，未必符合實際情況。

中油第三天然氣接收站工業港範圍，恐影響大潭藻礁生態，2013年4月20日蔡英文曾以小英基金會董事長身分前往觀新藻礁視察，並親筆寫下「藻礁永存」。如今民進黨執政後續推三接計畫，引發質疑立場改變。

蔡英文表示，今天算是舊地重遊，看到網路上許多人討論她過去寫下「藻礁永存」，當時是為了保護關心藻礁，後來桃園市政府也畫定保護區，但從馬政府時代規畫的232公頃，縮減為23公頃，也沒有蓋在藻礁上，「所以藻礁繼續永存，我們一樣珍愛藻礁」。

不過，民眾黨立委高虹安質疑，經濟部先前發出宣傳藻礁公投的文章，宣稱三接完全沒有影響藻礁或蓋在上面，卻又說會盡全力保護藻礁，前後矛盾。

高虹安說，蔡總統相隔多年再去視察觀新藻礁、大潭藻礁，態度跟過去珍愛藻礁顯然不同，蔡政府必須要說清楚為什麼態度轉變，三接為何一定要設在當地，以及是否如經濟部所說能盡最大保護不會傷害藻礁。

四大公投在即，蔡總統大動作帶媒體前往視察觀新藻礁、大潭藻礁，張其祿批評，執政黨集結行政資源政治動員，立場又是換位置換腦袋，前後矛盾，未必符合實際情況。