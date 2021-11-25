行政院長蘇貞昌昨晚前往新北市汐止區參加公投說明會，正逢下班尖峰時段，各路口確實施交通管制，引發民眾民怨炸鍋，痛批下班時間已經很塞，還來這樣樣，搞什麼。對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇院長下鄉說明公投立場是執行公務，管制造成困擾「金歹勢（台語）」，請大家多包涵。

反萊豬等四項公投將於12月18日投票，行政院長蘇貞昌昨晚前往新北市汐止區，出席由民進黨立委賴品妤主辦的「四個不同意、台灣更有力」公投說明會。由於適逢下班通勤時間，不少民眾在汐止最大社群「汐止集團」抱怨交管嚴重影響下班時間，一個路口要等10分鐘以上，十分擾民。

有民眾在地方臉書粉絲團抱怨，「這根本是擾民，下班時間已經很塞了，還來這樣搞，操場邊還違停好幾台遊覽車，一堆人在那邊下車，搞什麼。」

面對交通管制引發民怨，羅秉成今回應，「四項公投行政院是反方，當事人，院長帶頭下鄉說明不同意立場，執行公務也是義務，過程有些會在上下班時段，管制造成困擾『金歹勢』，請大家多包涵」。