四大公投案將於12月18日舉行投票，藍綠兩黨皆全力宣傳，國民黨台北市議員羅智強更發起夜宿凱道49天活動，並在晚間透過直播宣傳公投。資深媒體人董智森昨也現身參與活動，並在直播中表示，「如果這仗(四大公投)打贏了，台中補選(第二選區立委)氣勢就上來、顏寬恒勢必能夠打贏」。

董智森直言，為什麼四大公投這麼重要？民進黨為何這麼害怕？是因為四大公投案是全國性的，18歲就可以投，今年投票的18歲的人，2024年就可以投總統，所以連民進黨都怕。

董智森強調，我們一定要壓倒過民進黨，因為民進黨傾巢而出，這次公投積極意義就在「如果這仗打贏了，台中的補選氣勢就上來、顏寬恒勢必能夠打贏選戰，接著2022縣市首長選舉大家信心大增」；他指出，這一次國民黨這次會很審慎，如果明年地方選舉又大勝，會記取前車之鑑，不會再像2020年吃了敗仗，其實最重要是拿回人民的政權。

至於公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）