1218公投在即，國民黨屏東縣議員黃明賢1日起一連兩天，在屏東市街頭一口氣舉行6場公投宣講，與民眾宣導4大公投皆投同意票意義；綠營也不甘示弱，民進黨立委鍾佳濱團隊同樣站上市區重要路口，講述4個不同意理念，藍綠拚場、各自訴求民眾認同。

立委鍾佳濱站上街頭講述公投4個不同意理念，爭取選民認同。（林和生攝）

黃明賢表示，民進黨政府以大選規格與資源投入公投宣傳，在媒體聲量與民調上已取得一定成效，反觀國民黨與其他公民團體盡全力宣講，但在資源上還是明顯不如，加上依然有部分民眾不清楚4大公投內容與論述，且這情況在屏東縣基層更為明顯。

因此黃認為，公投論述與內容應被雙面並陳，讓民眾食安與能源選擇權不至於被剝奪，因此將舉辦6場公投宣講，給民眾最全面資訊，能在理性思辨下做出對台灣未來最佳方向。

由於核四議題涉及能源與工程面向，內容較為艱澀，易被有心人士操作、誤導民眾，此次特地邀請前核四廠長王伯輝與前核二廠長林文昌共同投入宣講，以第一線實務經驗與觀察，讓民眾知道核能對台灣未來經濟發展重要性。

鍾佳濱與團隊則在重要路口表達訴求，行動將一直持續至公投前夕，他認為，此次國民黨發起的4項公投若通過，將影響台灣國際貿易與台美關係、製造投票糾紛、增加停電風險等，因此要求屏東服務處全體同仁熟記蓋不同意的理由。

包括違背公平貿易，阻礙台灣外銷；製造投票糾紛，破壞民主選舉；延續核能發電，汙染土地環境；耽誤進口天然瓦斯，增加停電風險，一有機會就加強宣導，讓屏東鄉親了解。