加入CPTPP 王美花：若反萊豬過了，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。本報資料照

「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，邀請經濟部長王美花受訪，針對美國萊豬，她說，生意人最重要的是信用，遵守國際貿易的規則；台灣要加入CPTPP，當11個會員國都開放萊豬進口，若台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

她說，從過去參與的談判經驗，談到台美關係、台商回台投資及台灣未來的經濟發展走向，並表示「當四十年公務員，感觸很深」、「希望台灣被全世界看到」。

在節目中，王美花針對萊豬及能源相關的「三接」、「核四」議題做詳細的說明。談到「台灣是外貿為導向」，她說，台灣在參與國際貿易組織時，「大家的規定要一致性」。

王美花進一步解釋，美牛已經進口九年都沒有問題，就破除食安疑慮。美豬在台灣的市佔率只有1％多，「因為台灣人基本上就是吃台灣豬」，重點還是「誠信問題」。

王美花補充，台灣跟美國長期形成的信任感，去做生意，讓台美之間是高度互惠、互利。台灣也可以在全球疫情嚴峻下，經濟呈現逆勢成長，出口連續19個月正成長。

提到經濟成長，王美花也認為經濟發展與供電需求是正相關，「台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多」。北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。

針對外界有疑慮的藻礁保護，王美花也解釋，「潮間帶的藻礁都沒有破壞」，現在的外推方案，已經推到距離岸邊1.2公里，也是環團給的意見。讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。

王美花也提及要將台積電留在台灣，甚至吸引其他跨國企業投資，穩定的電力，以及綠能都是能否與國際接軌的重要條件。核四目前不存在「重啟」的條件，王美花認為核四的不安全是眾所皆知的，面對台灣的電力問題，她重申「三接不能用核四來替代」。

最後，王美花也感嘆，「當了四十年公務員，其實感觸很深」，以台灣產業對全球的貢獻，只因為被打壓，而不能參加任何的自由貿易協定，全世界只有台灣這麼委屈。她認為，要把前面的踏腳石墊好，年輕人才可以再往前走。