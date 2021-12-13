韓國政府今天宣布申請加入CPTPP。蔡英文表示，此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性接軌國際標準，加入CPTPP。11個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都觀察台灣是否有決心進一步開放美豬進口，台灣經濟正在起飛，我們絕對不能在這時候停下來。

蔡英文在臉書表示，一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢。

蔡英文說，雖然台灣在今年比韓國更早申請加CPTPP，但韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口。多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢，加入CPTPP。

蔡英文指出，不論是韓國、日本或台灣，想要在國際貿易取得更大的競爭優勢，就必須符合全球經貿的遊戲規則。現在，11個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定。

她強調，台灣是出口貿易導向的國家，今年的出口額創歷史紀錄，經濟成長率就即將來到11年新高，CPTPP對台灣經濟的重要性不言而喻。不只是CPTPP，還有美國預計明年推動的印太經濟架構，我們也要積極爭取參與。

蔡英文表示，現在我們若推翻今年初進一步開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。當全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛，我們絕對不能在這時候停下來。這個星期六就是公投，請大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際。