民進黨今中常會，副秘書長林鶴明轉述，黨祕書長林錫耀會中表示，四項公投目前民意正往「不同意」多於「同意」的方向發展，其中，公投綁大選與重啟核四是對民進黨有利的；但藻礁與萊豬公投還是要努力，其中最有壓力還是美豬議題。

林鶴明說，下週三中常會民進黨舉行記者會，針對未來「黃金10天」說明最後需要強化的總訴求；並在下週三起，鼓勵、規劃黨公職站上路口、街口、菜市場，希望能走出同溫層；至於投票前一晚的17日，台北、高雄都會舉辦兩場大型晚會。

他說，到這週為止，公投宣講大約就辦了100場左右，算是進入第一階段的尾聲。這週末辦完後，再來的場次就是追加的，好幾個縣市都想要多辦，如果行政院長蘇貞昌的時間配合得來，都盡量鼓勵大家多辦幾場。

林錫耀也提到，台中市第二選區立委補選，雖然只是一個選區，還是大家很矚目的焦點。民進黨候選人林靜儀的對手家族有很多題材，收視率很好，也某種程度很聚焦。

林錫耀表示，目前民進黨方面處在優勢地位，他呼籲黨公職上政論節目可以多加幫忙。

民進黨青年部今舉辦「『會師！國務青』1218為未來投票記者會」；青年部主任蔡沐霖致詞表示，一個月來，「國務青」已前進北、中、南、東、離島共11個縣市，舉辦15場公投街講，平均兩天就有一場。參與街講的85位幹部和組員中，逾50人有實際手拿麥克風宣講的經驗，說明經過培育的「國務青」不只有政策論述能力，也有行動力、執行力與團隊精神，更可以站上第一線擔任麥克風手，面對面和社會大眾溝通。

蔡沐霖並預告，公投倒數18天，全國街講將會持續進行，另將針對各別題目規劃主題式的行動街講，還會推出「國務青到你家」限時專案，讓「國務青」走進台灣更多角落，誠懇說明「四個不同意」的內容。