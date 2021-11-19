1218公投》參選肯定萬箭穿心 顏寬恒無奈「沒想到這麼快」。

投入補選肯定「萬箭穿心」 顏寬恒感慨：沒想到這麼快

宣傳1218四大公投案，國民黨副祕書長、台北市議員羅智強今晚夜宿台中火力發電廠，台中二選區立委補選參選人顏寬恒也到場力挺，呼籲民眾投下四個同意。羅智強當場虧顏寬恒根本是被依選總統的規格抹黑、打壓，顏則無奈說，投入補選知道一定是萬箭穿心，但「沒想到這麼快」。

「顏寬恒，加油！」挺藍民眾晚間聚集在台中火力發電廠外，看到顏寬恒抵達，立即高喊「凍蒜」口號，羅智強則說，台中二選區根本不是在選立委，而是選總統，顏寬恒被依選總統的規格檢驗、抹黑、打壓、追殺，難道選民真的要讓抹黑政治繼續囂張下去嗎？讓顏寬恒當選就是打臉抹黑政治。

顏寬恒則說，他是實實在在生活在這塊土地的人，這裡的鄉親希望安居樂業、沒有衝突、大家互相幫助的社會氣氛，但在政府操作下，現在只有族群對立、世代對立、家庭衝突；呼籲大家不要被政府拐騙，一定要團結一致，在12月18日用意志投下同意票。

顏寬恒也抨擊，民進黨兩面手法，為了維護執政權，不論用什麼方式就是要破壞體制，但中華國民走到今天的民主，是全民付出得到的，卻在民進黨執政下變成全新的綠色恐怖、全新的綠色獨裁。

顏寬恒強調，大家都有血有肉、有感覺、有是非，他知道投入補選肯定是萬箭穿心、血肉模糊，但「沒想到這麼快」，距離投票還有50多天，各種抹黑、造謠已經前所未聞，呼籲讓選舉主軸回歸到候選人本身、回歸到政策面，這才是實實在在的選舉。

對於中火問題，顏寬恒也說，他的對手說若藻礁公投沒過，135億度發電缺口要中火吞下去，等於中火必須要再負擔500萬噸燃煤，「不知道她是在選哪一區立委？」竟然不站在屯區、海線的百姓這邊，硬將全台用電缺口強壓在中火；他強烈要求拒絕中火再加燃煤量。

立委高金素梅也力挺顏寬恒，她說，在三黨不過半的時候，民進黨是如何拜託顏清標的，現在為了一個選舉卻可以極盡抹黑他，是什麼樣的政府可以用這麼惡質的手法、用公器去對付一個台中補選的立委，去打壓曾經稱兄道弟的人，這個政府到底有沒良心、能不能做朋友。