重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日舉行投票。入口網站《yahoo》今(19日)起針對公投第18案「反萊豬」進行網路民調，詢問網友「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」截至15時許，有84.6%網友表示同意、13.6%不同意、1.8%不知道/沒意見。

根據中選會公告，公投第18案主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」《yahoo》今起至23日止針對「反萊豬」公投案進行相關民調，截至15時止有2100人參加投票。

該民調的其中一題詢問「你同意反萊豬的最重要理由是？」有12.5%的人說「萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告」、17.7%為「依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，雖有國際標準但未必適用於國人」、1.5%為「政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本」、10.8%「政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央地方不同調將耗損國力」、43.5%為「國民的健康絕不能成為利益交易籌碼」、1.4%為其他理由、11.3%為「我反對此案」、1.3%不知道/沒意見。

另一方面，該民調也問「你不同意反萊豬的最重要理由是？」有6.3%人認為「科學證明無食安疑慮」、1%人說「不構成台豬衝擊」、14.7%人說「有標示，民眾有權自行選擇」、4.9%人「需要爭取更多國際空間」、6.6%人為其他理由、57.9%人為「我同意此案」、8.6%人為不知道/沒意見。