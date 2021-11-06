大馬路上「亮槍」！花蓮林姓男子搭友人轎車行經新城鄉，卻掏出手持將槍枝伸出車外，路人看到紛紛走避，被網友拍下貼上臉書，警方循線找到林男，他稱已喝爛醉了，持有的槍枝是瓦斯BB槍彈，警方今依恐嚇公眾安全罪移送法辦，並將槍枝送驗是否具殺傷力。

林男持槍伸出車外，被路人拍下上傳臉書。（摘自花蓮同鄉會臉書）

5日下午5點多，在新城鄉復興路與樹人街口，有民眾目睹一輛小轎車上，右後座的乘客將右手伸出車外，手上拿著一把槍，做出對空鳴槍等動作，路人看了紛紛走避，這景象被拍下PO文臉書花蓮同鄉會，引起大批網友議論，網友詢問「看到這個景象該怎麼辦？」、「如果是拿玩具槍到處讓人誤會，不知道該說什麼」。

新城警分局北埔派出所所長林勁元說，員警在網路巡邏發現貼文，立即啟動鷹眼小組，調閱復興路與樹人街口一帶的路口監視器影像，1個小時內找到24歲的林姓男子，因明顯喝酒，警方等他酒後製作筆錄。林男供稱，這把只是瓦斯BB彈手槍，當時喝得太醉，才會持槍伸出車外。

警方表示，林男舞槍行為已驚嚇到路過民眾，今依刑法151條恐嚇公眾安全罪將他移送花蓮地檢署偵辦，槍枝部分為謹慎起見，仍會送驗。

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