春節入境檢疫今（11）日起拍板增加「7＋7」方案，觀光局今日下午增加「防疫旅宿查詢平台（https：／／taiwan.taiwanstay.net.tw／covhotel／）」，以紅黃綠燈號顯示12月25日到明年1月31日防疫旅館空房情況。記者實際查詢發現新北市12月25日到明年1月31日「滿江紅」全部滿房，新竹縣12月25日到明年1月27日都滿房；馬祖明年1月起全部滿房；另花蓮、台東、屏東、金門全部綠燈都有空房。

防疫旅宿查詢平台標示紅色表示已滿房，黃色表示近滿房（20房以下），綠色表示有空房（21房以上），每周一至周六下午5時更新。

記者晚上8點查詢發現，各縣市防疫旅館大約都是明年1月初到1月20日最擁擠。例如基隆市從12月30日一路亮黃燈到明年1月20日；台北市1月6日到1月16日近滿房，其餘時間還有空房；新北市通通滿房。

桃園和新竹情況逼近臨界點。桃園市12月31日到明年1月17日天天滿房；新竹縣12月25日到明年1月27日都滿房，僅靠近春節前4天是黃燈；新竹市12月29日到明年1月17日滿房。苗栗縣則從1月17日起開始出現紅黃燈，之前都是綠燈。

台中市12月25日到明年1月18日是黃燈，之後仍是綠燈；南投縣1月26日前都已經是紅黃燈交雜，僅春節前一周有空房；彰化情況與南投相仿，1月21日前都已經是紅黃燈交雜。

雲林縣1月1日到17日全部滿房；嘉義縣1月12日到22日紅黃燈交雜；嘉義市12月27日到明年1月24日紅黃燈交雜，紅燈居多。

南部縣市情況舒緩許多，台南、高雄綠燈居多，屏東全部綠燈。

東部的花蓮、台東全部綠燈；宜蘭12月29日到明年1月20日黃燈為主，偶有滿房。

離島方面，金門全部綠燈；馬祖情況截然不同1月1日起全部滿房。