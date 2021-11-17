中央流行疫情指揮中心日前推動春節專案，開放民眾選擇「14+0」、「10+4」或「7+7」3方案，其中僅完整接種者可選的「7+7」可入住集中檢疫所，今日上午10時已率先開放年底前入住者線上訂房後，7200間中已有583間訂房成功。另今傳出有民眾被1922告知無法退費一事，發言人莊人祥表示，若在還未有7+7方案時已訂好檢疫所，都可以退費，今日起春節專案的訂房，在刷卡後就無法改房間或退費。

「春節期間入境檢疫方案」方案分「14+0」、「10+4」、「7+7」3種，民眾若完整接種疫苗滿14天，3種方案都可選，未完整接種則只能選擇「14+0」或「10+4」。若選擇「14+0」方案，14天檢疫期間都需在防疫旅館進行，入境時、期滿前都需接受PCR檢測，自主健康管理期間也需接受公費快篩；「10+4」方案則是前10天入住防疫旅館，後4天可返家，旅客入境時、返家檢疫前、居家檢疫期滿前都需接受PCR檢測；

指揮中心公布春節專案。（圖／指揮中心提供）

至於「7+7」方案，則只限完整接種滿14天者選擇，且接種廠牌需經WHO認可或國內通過EUA的，即AZ、莫德納、BNT、國藥、科興、嬌生、Covaxin及高端。選擇「7+7」方案者，前7天須入住防疫旅館或檢疫所，後7天則可返家檢疫，但入境時、返家檢疫前都需接受PCR檢測，在家第3天需自費快篩1次，檢疫期滿前得再做1次PCR檢測。家中若有非檢疫同住者，需配合7天加強版自主健康管理及7天一般版自主健康管理，期間自費快篩2次。

指揮中心公布春節專案方案。（圖／指揮中心提供）

昨指揮中心公布集中檢疫所訂房時間，分2階段進行，今上午10時起開放12月14日至12月31日入住者訂房，11月23日上午10時起則開放12月14日至明年2月5日入住者訂房。莊人祥今進一步說明，目前7200間檢疫所房間，已有583間訂房成功。他提醒民眾，檢疫所只提供「7+7」方案，無法與家人同住，每日每人費用為1500元，訂房刷卡後就無法更改房間和退款。需特別注意的是，前往檢疫所、返家的交通需要自行安排。

另外，莊人祥表示，近期看到有人先前訂好了12月14日至12月31日期間的檢疫所房間，但當時不是為了「7+7」方案所訂，當時訂了14天、每天2000元，此次新措施開始後，在過去所訂的都可以退費，若符合專案條件，亦可改為住7天，不能退費的是今起開放預訂的春節專案的「7+7」方案。

莊人祥特別提醒，不論是「14+0」、「10+4」、「7+7」都可入境防疫旅館，但集中檢疫所則僅限「7+7」方案。除「14+0」沒有要確認自己與家人是否接種疫苗外，「10+4」、「7+7」方案都要求同戶同住者完整接種疫苗滿14天，其中的「7+7」亦只有完整接種14天的入境民眾可選擇。民眾若要訂定防疫旅館，經確認後可至觀光局官網查詢各縣市防疫旅館空房日期，洽窗口訂房，並在入境後如實填報入境檢疫所資訊。

對於有台商反映難以翻牆訂檢疫所房間，莊人祥表示，去年指揮中心已經提供此服務，在大陸的民眾也可訂房，事實上這已經是第2年的措施，是否有困難會再了解。

至於未來是否有可能放寬接種疫苗者的檢疫規定？羅一鈞表示，居家檢疫搭配縮短方案及檢測是可能可以考慮的作法，但前提是病毒變化可以掌握的住，且清楚潛伏期沒有比較久，若潛伏期都是如此。甚至縮短，對於縮短檢疫也是比較有利的方向。另外，疫苗涵蓋率也需越高越高，縮短後還是要有適度防疫管理，例如加強自主健康管理，但因無電子圍籬綁定，民眾是否能遵守規定不去人潮壅擠的地方、戴好口罩等，有待「7+7」、「10+4」方案的執行情況再進一步討論。