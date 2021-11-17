新北市府歷經2年多清除五股30年來堆積如山的廢棄物，將垃圾山翻轉成明亮整潔的「五股夏綠地」公園。城鄉局即日起舉行以「溫‧晴」為主題藝術設置品設計案競賽，徵件至12月17日截止，入圍者提供優渥獎金，徵選前15名獲得實地實作的機會，邀請藝術創作者踴躍報名。

五股垃圾山過去受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，在地沉積許多汙染、治安問題，新北市長侯友宜上任後開辦「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，分別拆除違建、開闢道路、環境綠化，改善環境，歷經2年多整建，五股煥然一新。

城鄉局表示，此次「五股夏綠地藝術設置品」徵件計畫以「溫‧晴」為主題。「溫」代表家庭給予每個人的安定能量；「晴」則是展現五股夏綠地經過整頓，如同陽光再次照亮陰暗轉變為晴天綠地，盼透過營造公共空間，與民眾互動與連結，營造五股夏綠地成為新北市的特色亮點區域。

競賽選拔分為兩階段。第一階段徵選20名入圍者，將頒發8000元入圍獎金；另前3位優勝者將頒發1萬5仟元至3萬5仟元不等的優勝獎金與獎狀。第二階段，徵選前15名獲得藝術設置品實地實作的機會以及提供2萬元的製作補助費用。

城鄉局表示，歡迎大專院校學籍個人與團體，以及年滿20歲藝術創作者踴躍參加五股夏綠地藝術設置品設計案競賽，一同對五股夏綠地提出新的想像。徵件時間自17日起至12月17日止，得獎名單將於12月29日於城鄉局網站公布。