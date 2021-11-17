新竹市議員曾資程強調，大新竹合併升格絕對不是因為誰而設事，縣市合併是因為對於國家體制、城市發展、人民福址都是有利的，當然就要極力來支持。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議員曾資程17日在市長施政總質詢提問，新竹縣長楊文科表示推動大新竹合併升格2026年才是最恰當時機，他以此詢問市長林智堅合併升格需要4年嗎？林智堅則表示，過去直轄市升格約需1年時間左右，包括門牌整編等工作，時間上根本沒有問題，一定可以完成。

曾資程今天在質詢時表示，現在大家都關心大新竹合併的議題，因為若是合併後，包括汙水下水道工程、輕軌捷運的推動，各項事權才能統一，建設才有可能完成。

曾資程說，縣長楊文科前兩天接受專訪曾表示，推動大新竹合併還要升格，他認為這對於城市發展是有幫助的。但楊文科認為時間太倉促，因為還要改門牌、身分證、戶口名簿等，2026年才是最恰當的時機，但這樣的說法反而是讓人覺得這是縣政府的執行效能有問題，曾資程詢問市長林智堅這會是困難嗎？合併升格需要4年嗎？

林智堅則表示，過去在2009年馬政府時代推動幾個直轄市升格的過程當中，時間從啟動到結束也都是約莫1年左右，所以時間上根本沒有問題。

今年9月他提出合併倡議、隔天楊文科不僅支持且加碼說要升格，另外修地制法也是楊縣長提的，而楊既然支持合併升格，他也表示期待，大家不分黨派一起齊心來努力促成，那如此之來，包括門牌整併等都不會是問題，這是行政效率的問題。

林智堅同時指出，假設大新竹合併升格後，他如果有機會繼續為民眾服務，他願意來跟議員與民眾說明，這些合併升格的事宜都可以按部就班的來完成。

曾資程同時強調，大新竹合併升格絕對不是因為誰而設事，這個合併議題不是現在才被提起的，而是過去就有人提過的，事實上縣市合併是因為對於國家體制、城市發展、人民福址都是有利的，當然就要極力來支持，這樣輕軌捷運、汙水處理等才能推動。