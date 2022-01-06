空服員是許多女性夢寐以求的職業，但在飛機上遇到的鳥事可不少！一名女性空服員陳熙爰近日就在節目中爆料，學姐曾被手受傷的男乘客無理要求協助解開褲子拉鍊，甚至連重要部位都要拿出來，超離譜的行徑讓現場來賓都傻眼。

陳熙爰臉蛋姣好、笑容甜美可掬，正職是某航空旗下的空服員，偶爾還會受邀錄製各大節目，最近她上季芹、佩甄主持的節目《媽媽好神之俗女家務事》分享奧客故事，表示一般空服員只要看到乘客行動不便，基於職責都會上前幫忙，她的學姐有次看到一名手包著紗布的男客往廁所的方向走，便熱心詢問要不要幫忙，並協助打開門，「結果開門的時候，你知道他說什麼嗎？你可以幫我把拉鍊拉開嗎？」學姐聽了面露難色，該男客還繼續問：「可不可以再幫我拿出來？」

陳熙爰覺得實在太誇張，大呼根本是性騷擾，現場來賓也認同這已經涉及職場性騷擾，此時主持人季芹好奇詢問發生這種情況，公司會如何教導空服員排除危機？陳熙爰回應：「還好我們有空少，可以推給空少。」季芹聽完幽默地說：「那就叫空少去幫他拿出來？」氣氛瞬間變得超爆笑，來賓海產搞笑地接話：「難怪你們空少臉常常很臭。」