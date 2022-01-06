台北市教育局1名公職人員有多項偷拍、猥褻前科，在任公職前就曾當代課老師猥褻女學生，之後在教師研習中心工作，他更在上班時到圖書室內用電腦看A片，甚至直接手淫起來，遭法官開罰3千元，沒想到他去年10月故態復萌，又在捷運站偷拍OL的裙下風光，北檢今依妨害秘密罪將他起訴。

檢方指出，該名黃姓男子從知名大學畢業後曾擔心新北市某國中的代課老師，但因猥褻女學生遭判刑1年2個月，經上訴後獲判緩刑，遭學校汰除後，他又考取公職在台北市教育局教師研習中心任職，不料他又遭檢舉偷拍女同事的裙下風光，政風處一查發現他的電腦有上百張女子照片，年齡從6歲到60多歲都有，但因幾乎都是背影照、非私密部位未起訴。

不過男子還被查出多次在圖書室使用2台電腦，並趁旁人不注意時觀看色情片、打電動，也會在室內直接手淫，曾被不少女同事撞見嚇壞，檢方事後依公然猥褻罪起訴，法院判處開罰3000元，不過他仍不改惡習，去年10月故態復萌，開始在捷運站偷拍女子。

檢方查出男子在去年去年10月在北捷中山國中站附近閒晃，坐在捷運站外頭的機車上尋找目標，之後鎖定1名穿著短裙的上班族女子，並在對方身後偷拍多張裙底風光，民眾發現有異後報警，男子遭送辦，台北地檢署今依妨害秘密罪將他起訴。