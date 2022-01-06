黃姓國小幹事2018年借調到教師研習中心支援該圖書室工作，他在上班時看色情影片且撫弄自己生殖器，遭法院依公然猥褻罪判罰3000元，不料，去年10月他又在捷運站偷拍女子裙下風光，台北地檢署將黃男依妨害祕密罪起訴。

黃男在教研中心辦公室內，使用個人筆記型電腦播放內有女子私密處、男女性交之影片並公然猥褻，黃被起訴後，台北地方法院判處罰金3000元，可易服勞役。但去年他又在捷運偷拍遭逮，檢方將他起訴。