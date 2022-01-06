前國小幹事 公然猥褻罪遭判罰又偷拍被起訴 15:002022/01/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃姓男子在捷運站偷拍女子裙下風光，台北地檢署將黃男依妨害祕密罪起訴。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃姓國小幹事2018年借調到教師研習中心支援該圖書室工作，他在上班時看色情影片且撫弄自己生殖器，遭法院依公然猥褻罪判罰3000元，不料，去年10月他又在捷運站偷拍女子裙下風光，台北地檢署將黃男依妨害祕密罪起訴。 黃男在教研中心辦公室內，使用個人筆記型電腦播放內有女子私密處、男女性交之影片並公然猥褻，黃被起訴後，台北地方法院判處罰金3000元，可易服勞役。但去年他又在捷運偷拍遭逮，檢方將他起訴。 稽查員承諾「不拍照」卻偷搞小動作 健身房老闆怒拔密錄器無罪 國小生毆同學挨告家長辯有「亞斯伯格症」 法院因一理由判賠 #偷拍 #國小 #幹事 #公然猥褻罪 #判罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮中華國腳回母校 重現女足搖籃 04:102022/01/04 地方新聞 新竹縣推廣特色教育 五龍、桃山國小獲藝術教育貢獻獎 14:382022/01/05 生活 「台獨機關槍」李柏璋遭控偷拍前女友 新北地院判決公訴不受理 18:402022/01/04 社會 有同住親友確診！ 觀音某國小及安親班緊急停課 22:202022/01/05 生活 台東元旦升旗 饒慶鈴、劉櫂豪同框零互動 04:102022/01/02 地方新聞 品格決定孩子的未來 惠文國小《品德之星》鼓勵孩子見賢思齊 13:552022/01/04 寶島 金門砂石車猛撞公車11人輕重傷 縣府啟動大量救援機制 10:452022/01/01 社會 度過併校危機 新南國小新校舍啟用 17:512022/01/03 寶島 金大「小農夫招募令」 攜手述美國小關懷鄉土 13:392022/01/06 寶島 挺過裁併校 屏東新南國小迎新校舍 04:102022/01/04 地方新聞 消失70多年 鄒族傳統建築「赫夫」 信義鄉久美國小重現 19:142022/01/04 寶島 社會熱門新聞 獨家》找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口 警揪未禮讓車開紅單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 網紅前空姐與男攝影家中嘿咻 綠帽夫怒告 天價和解金曝光 - 社會 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 臥龍洞3屍租屋現「殉道者」紙條 情侶手機詭重置警發毛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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