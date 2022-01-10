蕭姓碩士去年3、4月間在新北市某大學女廁內，以手機伸過門板下方縫隙，竊錄女學生如廁，以及下體隱私部位，警方獲報後，循線鎖定蕭男涉案，進入租屋處搜索，在電腦內發現還有其他6個影片。士林地院審結，針對報案女學生遭偷拍2次，依妨害秘密罪分別判處3月徒刑，應執行5月，得易科罰金15萬元。

25歲的蕭男，現已碩士畢業，目前在軍中服役，去年3、4月間在大樓女廁外守候，見女大生進入廁所，他尾隨進入，利用門縫空隙，以手機竊錄如廁畫面，女學生察覺異狀向警方報案，警方循線找到偷拍男，並檢視蕭男租屋處的電腦，發現還有其他被害人。

蕭男坦承偷拍願意和解，但女大生不願意原諒，請法院依法判決，而電腦中其他影片，檢警只能確認並非該名女大生，但仍無法確認身分，現仍由警方調查。法官考量，蕭男雖有悔意，但偷拍多名女大生，如果給予緩刑，恐難達矯正、警惕的效果，依2個妨害秘密罪，各處徒刑3月，應執行5月，可易科罰金，可上訴。